الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

المنتخب يخوض مرانه الأخير باستاد مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار (صور)

مران المنتخب الوطني
مران المنتخب الوطني

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأخير، صباح اليوم، باستاد مصر بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري.

وقرر الجهاز الفني أداء اللاعبين، الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية، تدريبات استشفائية، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديدًا على المرمى. 

حضر المران جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وروجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ومحمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي.

من جانب آخر، تتوجه بعثة المنتخب الوطني في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة البحث عن اللقب الغائب عن خزائن الجبلاية منذ عام 2010، حيث آخر لقب إفريقي حصده الفراعنة تحت قيادة المدرب الوطني حسن شحاتة بعد الثلاثية التاريخية التي حققها المعلم، إذ يسعى الفراعنة للبحث عن النجمة الثامنة.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة القارية في بطولتي 2017 و2021 إلا أن الظروف حالت دون حسم اللقب، مما يحتم على جيل محمد صلاح بذل كل الجهد لحصد اللقب الإفريقي في هذه المرة.

ومن المقرر أن تصل البعثة فى العاشرة مساءً على متن طائرة خاصة، حيث يخلد اللاعبون للراحة قبل بدء إجراءات استخراج البطاقات الخاصة بالبطولة فى اليوم التالى، وبدء التدريبات الفعلية فى كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري فى بداية المشوار الإفريقي.

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثانية بمنافسات "كان 2023"، حيث تضم مجموعته كلًا من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وكان منتخب الفراعنة حقق فوزًا معنويًا مهمًا على حساب نظيره التنزاني، مساء الأحد الماضي بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعداداتهم لمنافسات "كان 2023".

مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
مران المنتخب الوطني الأول
منتخب مصر روي فيتوريا كأس الأمم الأفريقية اتحاد الكرة المنتخب الوطني

مواد متعلقة

مران خفيف للاعبي المنتخب قبل التوجه إلى كوت ديفوار

اليوم.. بعثة الفراعنة تتوجه إلى أبيدجان فى رحلة البحث عن النجمة الثامنة

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار (صور)

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

جامعة جنوب الوادى تحقق فى اعتداء برلمانية على عضو هيئة تدريس

وزير التعليم: إستراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

تفاصيل عرض قطر القطرى للتعاقد مع ديانج وموقف الأهلى

 بلينكن لـ نظيره الإسرائيلى: إبقاء أمل الدولة الفلسطينية حيًا فرصة لكسب جيرانكم العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان