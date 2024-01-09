الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

مران خفيف للاعبي المنتخب قبل التوجه إلى كوت ديفوار

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر

يخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم،  مرانا خفيفًا صباح اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق فعالياتها في كوت ابتداء من يوم السبت المقبل.

وفضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني خوض اللاعبين مرانا خفيفا صباح اليوم، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم أمس الاثنين، بعد خوض ودية تنزانيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وجاء قرار المدير الفني بخوض مران صباحي، كنوع من مواصلة التدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء الراحة السلبية، خاصة وأن أول مران سيخوضه لاعبو الفراعنة في كوت ديفوار سيكون مساء غد الأربعاء.

وعقب الانتهاء من المران، سيعود اللاعبون لفندق الإقامة لحزم حقائبهم والتوجه إلى مطار القاهرة، استعدادا للتوجه إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان على متن طائرة خاصة في بدء رحلة البحث عن النجمة الثامنة.

ويترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 التي تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير المقبل، في حين يصاحب البعثة حازم إمام المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، كنوع من التواجد بصحبة الجهاز الفني لتذليل العقبات في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع حازم إمام مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة على خوض المران الأول في الثامنة مساء غد بتوقيت كوت ديفوار  السادسة بتوقيت القاهرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة نهارا والتي تصل إلى 33 درجة مئوية مما يصعب على الفريق التدريب ظهرا، فضلا عن درجة الرطوبة المرتفعة التي تتسم بها معظم دول أفريقيا، على أن يكتفي الجهاز بتدريب صباحي داخل صالة الجيم الملحقة بفندق الإقامة.

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