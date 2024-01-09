وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار (صور)

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء وكان في استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

ويأتي ذلك لتحفيز اللاعبين قبل السفر في الثالثة عصر اليوم إلى كوت ديفوار، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

أكد وزير الشباب و الرياضة، في كلمته للاعبين أن هناك ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق امال المصريين في الفوز ببطولة آمم أفريقيا، وأن جميع طلبات الفريق مجابة خلال الفترة الحالية أو خلال المشاركة في البطولة.

كما أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ثقته في اللاعبيين وجهاز المنتخب، لتحقيق اللقب الثامن والتتويج بالبطولة الغائبة منذ ١٣ عاما، وإسعاد الجماهير المصرية، والتأكيد على دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة للفريق في جميع احتياجات المنتخب الوطني.

موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

من المقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

ويستهل منتخب الفراعنة ظهوره في نسخة "كان 2023"، بمواجهة منتخب موزمبيق، في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية بمنافسات "كان 2023"، حيث تضم مجموعته كلا من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وكان منتخب الفراعنة حقق فوزا معنويا مهما، على حساب نظيره التنزاني، مساء الأحد الماضي بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار استعداداتهم لمنافسات "كان 2023".

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب