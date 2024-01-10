الأربعاء 10 يناير 2024
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة 2024، والاستفسار عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير 2024 وآخر موعد لدفعها.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وي عن بدء إصدار فاتورة التليفون الارضي يناير 2024 يوم الاثنين الموافق  14 يناير  ،وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر  بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

أخر موعد فاتورة التليفون الأرضي

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

وقد حولت الشركة نحو 6 مليون عميل  لنظام الدفع المسبق  ، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

  • يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات
  • يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا.
  • تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي  والبريد الالكتروني
  • اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
  • ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون

يبلغ عدد  المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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