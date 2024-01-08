في 7 خطوات.. الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية 2024

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فرصة التعرف على فاتورة المياه فى الشهر إلكترونيا من خلال رابط وفرته أمام المواطنين لتسجيل بياناتهم.

تفاصيل فاتورة شركة مياه الشرب



وأوضحت شركة مياه الرب الرابط الخاص بتسجيل البيانات لإظهار فاتورة كل مواطن من خلال ٧ خطوات تفصلها فى السطور المقبلة:

١- الدخول على رابط الاستعلام

٢- تسجيل اسم المنطقة الخاصة بك في محافظة الدقهلية

٣- اسم المشترك كما هو موجود في فاتورة المياه السابقة

٤- الفرع الخاص التابع له منطقتك بكل مركز مياه في المحافظة

٥- اسم المجموعة الموجود بها المواطن.

٦- رقم الحساب الخاص بالمشترك.

٧- الضغط على البحث يظهر لك قيمة فاتورة مياه الشهر.