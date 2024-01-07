بدأ تسجيل القراءة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2024

تصدر الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وقد أعلنت شركة بتروتريد للغاز الخميس الماضي عن فتح باب استقبال قراءة شهر يناير 2024 إلكترونيا، وسيستمر الاستقبال حتى يوم 27 يناير 2024، كما ستتيح الشركة خدمة سداد الفواتير والاستعلام عنها طوال الشهر، بهدف توفير الوقت والجهد للعملاء، وتأكيدًا على اهتمام الشركة براحة العملاء وجعل الخدمات المقدمة لهم أكثر سهولة.

تسجيل قراءة عداد الغاز عن شهر يناير 2024

وأتاحت شركة بتروتريد للعملاء المستفيدين من خدمة توصيل الغاز المنزلي تسجيل قراءة عدادات الغاز الخاصة بهم من «هنا».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير عام 2024

1. قم بزيارة موقع شركة الغاز.

2. انقر على خيار "استعلام عن فاتورة الغاز".

3. أدخل رقم المشترك الخاص بك، والذي يشمل "رقم الشقة والعمارة، البلوك، القطاع، المنطقة والمحافظة، ورقم العداد بشكل صحيح".

4. انقر على "إدخال قراءة الغاز أو استعراض الفواتير" لعرض الفاتورة الخاصة بك.

طرق دفع فاتورة الغاز لشهر يناير 2024

يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال عدة طرق مختلفة، يمكن للشركة قبول الدفعات بالطرق التقليدية عن طريق المحصلين الرسميين، أو استخدام أحد الـ 14 طريقة دفع إلكترونية المتاحة، وتشمل:

- زيارة الفروع المعتمدة التي تقدم خدمات دفع الفواتير وقراءة العداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مثل (مصاري، فوري، بي، خدماتي، ضامن، أمان).

- استخدام الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي

- تسجيل قراءة العداد مباشرة مع مُحصِّل الشركة لتسجيلها على الفور عبر جهاز الـ POS أثناء دفع الفاتورة في المناطق التي تدعم هذه الخدمة.

- زيارة مكاتب البريد المصري لدفع الفواتير.

- استخدام ماكينات الصرف الآلي لبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد وبنك مصر لدفع فواتير الغاز.

موعد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 "شركة بتروتريد"

وتحدد شركة بتروتريد مواعيد جمع قراءات عداد الغاز كل 15 يومًا، ابتداءً من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر. ويبدأ سداد قيمة فاتورة الغاز اعتبارًا من اليوم السادس وحتى نهاية الشهر.

بعد تحديد المواعيد، يقوم المشترك بإدخال أرقام العداد، بما في ذلك رقم المحافظة، والمنطقة، واليومية، والقطاع، والبلوك، ورقم العمارة، ورقم الشقة، والرقم الفرعي. بعد ذلك، يقوم المشترك بالضغط على زر "عرض" في موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد.



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