الثلاثاء 09 يناير 2024
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اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ونسبة الزيادة على فاتورة يناير 2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث كثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ونسبة الزيادة على فاتورة يناير 2024، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريا، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء، باتباع خطوات سهلة وهي كالتالي: 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

• أولا التوجه إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عبرالرابط التالي هنا.
• اختر استعلام الفواتير، ثم ستظهر لك قائمة بشركات الكهرباء المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
• اختر الشركة التي تود الاستعلام عن فاتورتها، أدخل قراءات العداد.
• أدخل الكود الخاص بك ثم اضغط على زر الاستعلام وستظهر لك فاتورة الكهرباء التي تحتوي على قيمة استهلاكك الشهري.

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

وبإمكانك الاستعلام عن  فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداد عبر الهاتف من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 359

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم توفير خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء التي تقدمها الشركات التالية من قبل وزارة الكهرباء:

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

 شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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