قطع الكهرباء يثير مخاوف أولياء الأمور بسبب امتحانات التابلت.. ومناشدات للتعليم بالتدخل

أثار قطع الكهرباء في بعض المدارس بالنهار المخاوف بين أولياء الأمور، بشأن إمكانية حدوث قطع للكهرباء أثناء امتحانات التابلت.

وقد ناشد عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية التدخل لضمان توفير الكهرباء خلال فترة الامتحانات.

وفي هذا السياق، صرّحت زهراء خالد، إحدى أولياء الأمور، قائلة: من الأسبوع المقبل، إن شاء الله، ستجري امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت. إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الامتحان، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات، وقد حدث هذا مع ابنتي العام الماضي. إذا كان هناك انقطاع مماثل هذا العام، وإذا كان هناك تقليل في الأحمال الكهربائية، يفضل إجراء الامتحانات بشكل تقليدي على الورق.

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بينما تقول أماني جمال وليّة أمر أخرى: "نريد من المديريات التعليمية مخاطبة وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لأنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء الامتحان على التابلت، ستكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للطلاب".

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 11 يناير

ويستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، إذ تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم الخميس 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم السبت 13 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية – الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).