الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء يناير 2024 برقم العداد وطرق الدفع الإلكتروني

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يتزايد معدل البحث فى الساعات الأخيرة من هذا اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء يناير2024 وطرق الدفع الإلكتروني، من خلال البحث عبر مؤشر جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

الدخول  إلى موقع وزارة الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

الضغط  على أيقونة خدمات.

الضغط على زر "الاستعلام عن الفواتير".

تظهر قائمة بشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

اختيار الشركة التي يتبعها المستعلم.

إدخال قراءة العداد.

إدخال الكود الخاص بالمستعلم.

الضغط على كلمة "استعلام".

يظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024 لشركات الكهرباء التالية بنفس الطريقة سابقة الذكر وهي شركات:

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

أسعار شرائح الكهرباء 

الشريحة الأولى:

 تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا

الشريحة الثانية :

تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشا.

الشريحة الثالثة:

 تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا

الشريحة الرابعة:

 تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 111 قرشًا

الشريحة الخامسة :

تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 131 قرشًا.

الشريحة السادسة:

 تبدأ من 651 إلى ألف كليو وات سعرها 140 قرشًا

الشريحة السابعة :

تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح

طرق دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا 

يمكن دفع قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الدخول عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg/

اختيار أيقونة "دفع الفاتورة"

تسجيل الدخول

ادخال بيانات العداد بدقة في الخانات المحددة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء

الضغط على الدفع بواسطة فوري.

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