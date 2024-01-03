سداد فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.. وأسعار الشرائح الجديدة

يبحث كثير من المواطنين المشتركين في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وفي نطاق عملها عن طريقة سداد فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.

ونقدم في «الدستور» أبرز الخطوات لسداد فاتورة الكهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تضم أكثر من 4.7 مليون مشترك.

سداد فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

ليتمكن المستفيدون من خدمات الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، ويتم الدخول إلى موقع الشركة من هنا ، ثم اختيار خدمات السداد الالكتروني للفواتير، ثم ادخال رقم المشترك والاستعلام عن قيمة الفاتورة ثم اتباع طريقة اختيار سواء الدفع عن طريق شركات الدفع الالكتروني أو الدفع عن طريق البطاقة االبنكية للمشترك

وتقوم الشركة بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين على الجهود المتوسطة والمنخفضة فى نطاق محافظة القاهرة وجنوب محافظة القليوبية والامتداد الجغرافي للشركة فضلا عن ما يسند اليها من أعمال من توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين ومشروعات الغير، والقيام بالأعمال الخارجية لصالح الغير.

وتقوم الشركة بتوزيع الطاقة الكهربائية على المشتركين فى النشاط الصناعي والخدمي والمرافق العامة والاستخدامات المنزلية وإنارة الطرق وغيرها وهي تخدم حوالي 4.796 مليون مشترك.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم 3 يناير 2024 أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد زيادتها عبر موقعه الرسمي، وتطبق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بداية من شهر يناير 2024.

و أسعار شرائح الكهرباء التي تم نشرها عبر موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقد تعديل الأسعار في جميع شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري على النحو التالي:

أسعار الشريحة الأولى للكهرباء

(0 - 50 كيلووات)- السعر الجديد: 58 قرشًا- السعر القديم: 48 قرشًا.

أسعار الشريحة الثانية للكهرباء

(51 - 100 كيلووات)- السعر الجديد: 68 قرشًا- السعرالقديم: 58 قرشًا.

أسعار الشريحة الثالثة للكهرباء

(0 - 200 كيلووات)- السعر الجديد: 83 قرشًا- السعر القديم: 77 قرشًا.

أسعار الشريحة الرابعة للكهرباء

(201- 350 كيلووات)- السعرالجديد: 125 قرشًا- السعر القديم: 106 قرشًا.

أسعار الشريحة الخامسة للكهرباء

(351 - 650 كيلووات)- السعرالجديد: 140 قرشًا- السعر القديم: 128 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 650 كيلووات على النحو التالي:

أسعار الشريحة السادسة للكهرباء

(0 - 1000 كيلووات)- السعر الجديد: 150 قرشًا.- السعر القديم: 128 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 1000 كيلووات على النحو التالي:

أسعار الشريحة السابعة للكهرباء

(0 - أكثر من 1000 كيلووات)- السعرالجديد: 165 قرشًا- السعر القديم: 145 قرشًا.