خطة حكومية لتنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه فى قطاع الكهرباء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، والتي ترسمُ وتحدد التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 واحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية كبيرة تمثلت فيما يلى:_

- رفع مساهمة القدرات المركبة فى الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ فى عام ٢٠٣٠من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون فى قطاع الطاقة المتجددة، وتبنى العديد من السياسيات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الاخضر وتبنى أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات فى الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل..

- تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادى وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة، والتى تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop 27..

- تعزيز محورية مصر الإقليمى فى الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء الى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يوميا..

- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعبا فاعلا فى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء..

- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا للتحول مصر لناقل عام الطاقة إلى القارة الأوروبية

- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء..

وفيما يتعلق بأبرز المستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة:_

- تنفيذ استثمارات بنحو ٨١.٤ مليار جنيه فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، منها استثمارات عامة بحوالى ٦٩.٤ مليار جنيه بنسبة ٨٥٪ فى خطة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

- تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره ٢٠٣ مليار جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١٪ عن عام ٢٠٢٢/٣٠٢٣..

- من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليار ك.و.س، وترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ١١.٨ ٪ من إجمالى الطاقة المولدة فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤..

- مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية فى شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة..

- إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال ٤٠٠ كم كذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة فى خط ة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤..

- تتضمن خطة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة ٢٥٠ ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ٢٠ ميجاوات والزعفرانة بطاقة ٥٠ ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضى المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية غرب أسوان..

وتشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى أن قيمة التخفيض الذى تتحمله الخزانة العامة للدولة فى أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٦ مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ١٠ قروش لكل كيلو وات ساعة، والذى تتحمله وزارة المالية فى ضوء قرار مجلس الوزراء ٧٨١ لعام ٢٠٢٠.