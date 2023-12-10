بطرق دفع إلكترونية.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023

يبحث الآلاف من سكان القاهرة عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر وطرق سدادها، وقد اُتيحت خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء بواسطة رقم العداد من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023

يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 بسهولة من خلال الهاتف المحمول ورقم العداد. يتم ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، تأتي هذه الخدمة كجزء من جهود المساعدة المبذولة للمواطنين الذين يرغبون في معرفة قيمة استهلاكهم الشهري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كل شهر منذ مطلعه حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء، باتباع خطوات سهلة وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من هنا

الضغط على أيقونة خدمات.

اختر استعلام الفواتير، ثم ستظهر لك قائمة بشركات الكهرباء المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

اختر الشركة التي تود الاستعلام عن فاتورتها.

أدخل قراءات العداد.

أدخل الكود الخاص بك.

اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر لك فاتورة الكهرباء التي تحتوي على قيمة استهلاكك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر عبر المنصة الموحدة

يمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتسديد فواتيرهم من المنزل، عن طريق اختيار أيقونة الدفع واتباع الخطوات المطلوبة.

شركات كهرباء تتيح الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيًا لشهر ديسمبر 2023

تم توفير خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء التي تقدمها الشركات التالية من قبل وزارة الكهرباء:

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

طرق سداد فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023

1- الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء في مصر للاستعلام عن فواتير شركات التوزيع.

2- يتوفر أكثر من 60 ألف مركز لتحصيل الفواتير عبر منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مكاتب البريد ومصاري وBee وأمان ووقتي وتمام وسداد وممكن وضامن والبنك الزراعي.

3- يوجد 120 ألف نقطة لتحصيل الفواتير من خلال شركة فوري.

4- تتوفر 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير، ويمكن تحميل تطبيق البنك المناسب من خلال (App Store - Play Store) للقيام بذلك، مثل ا البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك CIB وبنك Blom.

5- المحافظ الالكترونية

6- يتوفر تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store - Play Store).

7- يوجد 10 آلاف ماكينة صراف آلي موزعة في جميع أنحاء البلاد.

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