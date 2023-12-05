تقدم شركة كهرباء شمال القاهرة العديد من الخدمات الإلكترونية؛ توفيرا على المواطنين الكثير من الجهد والوقت، ويأتي أهمها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.

خدمات شركة كهرباء شمال القاهرة

وتأتي قائمة الخدمات التي تقدمها شركة كهرباء شمال القاهرة كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

الاستعلام عن القراءات

احسب فاتورتك

بلاغات سرقة التيار

شهادة المصالحة

المناقصات العامة

العدادات الذكية

خدمات الكهرباء الذكية

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة هي كالتالي:

الدخول إلى موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على الإنترنت من خلال هذا الرابط: https://ncedc.gov.eg/

النقر على أيقونة "الخدمات".

النقر على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير".

اختيار المحافظة التابعة لها وموجود بها منزلك.

اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء.

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

النقر على زر "استعلام".

ستظهر لك بعد ذلك تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الاستهلاك، وقيمة الرسوم، والقيمة الإجمالية للفاتورة.

خطوات إنشاء حساب على موقع شركة كهرباء شمال القاهرة

خطوات إنشاء حساب على موقع شركة كهرباء شمال القاهرة هي كالتالي:

انتقل إلى موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على الإنترنت من خلال هذا الرابط: https://ncedc.gov.eg/

انقر فوق أيقونة "إنشاء حساب".

أدخل رقم الاشتراك الخاص بك في حقل "رقم الاشتراك".

أدخل اسمك في حقل "الاسم".

أدخل عنوانك في حقل "العنوان".

أدخل رقم هاتفك في حقل "رقم الهاتف".

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في حقل "البريد الإلكتروني".

اختر كلمة مرور آمنة في حقل "كلمة المرور".

أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق في حقل "تأكيد كلمة المرور".

اقرأ شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وانقر فوق "قبول".

ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط لتأكيد حسابك، انقر فوق الرابط لتأكيد حسابك.

بمجرد تأكيد حسابك، ستتمكن من تسجيل الدخول إلى موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.