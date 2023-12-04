الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم وطرق سدادها

الغاز
الغاز

يحتاج أصحاب العدادات القديمة إلى سداد فاتورة الغاز شهريًا بعد الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم من خلال موقع شركة بتروتريد التي وفرت ميزة الاستعلام وسداد فاتورة الغاز تسهيلًا على المواطنين، وتعرض الدستور الخطوات في التقرير التالي. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

يمكن لأصحاب عدادات الغاز القديمة  الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم من خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، والتي يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم خلال الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى موقع شركة بتروتريد https://www.petrotrade.com.eg/
  • اضغط على أيقونة "استعلام عن الفواتير".
  • أدخل الاسم الكامل ورقم العداد في الخانات المحددة.
  • اضغط على أيقونة "استعلام".
  • ستظهر لك النتيجة، والتي تحتوي على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الفاتورة وتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد.

يمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم من خلال تطبيق شركة بتروتريد على الهاتف المحمول.

رابط تسجيل فاتورة الغاز لشركة بتروتريد والأرقام الساخنة للشركة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد

طرق سداد فاتورة الغاز 

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة سداد فاتورة الغاز لتجنب وقف الخدمة من خلال عدة طرق، فيمكن  سداد فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد  من خلال الضغط على الرابط السابق، ثم اضغط على أيقونة "الدفع الإلكتروني"، أدخل رقم العداد في الخانة المحددة، أدخل قيمة الفاتورة في الخانة المحددة، اختر طريقة الدفع "ماستر كارد"،أو الفيزا كارد أدخل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك، اضغط على أيقونة "إرسال".

ويمكن سداد فاتورة الغاز من خلال تطبيق شركة بتروتريد على الهاتف المحمول، فبعد تحميل التطبيق أدخل رقم العداد في الخانة المحددة، أدخل قيمة الفاتورة في الخانة المحددة، اختر طريقة الدفع، اضغط على أيقونة "إرسال".

 من خلال خدمة فوري، أو خدمة أمان، خدمة باي بال، خدمة ماستر كارد، من خلال خدمة فيزا، أو الدفع من خلال مندوب الشركة، أو البريد المصري.

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