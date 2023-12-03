كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 ورابط الاستعلام

يبحث أصحاب العدادات القديمة عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 دون انتظار محصل الغاز، بحيث يستطيعوا تحديد حجم استهلاكهم وقيمة فاتورة الغاز الشهرية والتي يتم تحصيلها في نهاية كل شهر ميلادي، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

يستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد خلال الفترة من يوم 1 وحتى 27 من كل شهر ميلادي، ولـ تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 اتبع الخطوات التالية:

أولا زيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الضغط على الرابط التالي:https://www.petrotrade.com.eg/web/

ثانيًا: اضغط على أيقونة خدمات الشركة

ثالثًا: اضغط على أيقونة إدخال قراءة الغاز

رابعًا: سجل رقم المشترك وجميع البيانات الظاهرة أمامك والتي تشمل « رعي شقة عمارة بلوك قطاع يومية منطقة محافظة ».

رابط استعلام فاتورة الغاز

يسدد المواطنون فاتورة الغاز ابتداء من يوم 1 الى نهاية الشهر، بعد إجراء استعلام فاتورة الغاز من خلال نفس الرابط السابق، ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الغاز، إدخل رقم المشترك وتشمل «رقم الشقة ورقم العمارة- البلوك – قطاع- المنطقة والمحافظة- رقم العداد »، ثم اضغط على أيقونة «ادخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

ويتيح نفس الرابط السابق لموقع شركة بتروتريد للخدمات البترولية سداد فاتورة الغاز الكترونيًا دون الحاجة إلى انتظار محصل الغاز للمرور على المنزل وذلك من خلال موقع شركة بترويد أو تطبيق بتروتريد على الموبايل، أو من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان.