الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل فاتورة الغاز لشركة بتروتريد والأرقام الساخنة للشركة

الاستعلام عن فاتورة
الاستعلام عن فاتورة الغاز

رابط تسجيل فاتورة الغاز لشركة بتروتريد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

رابط تسجيل فاتورة الغاز لشركة بتروتريد 

وأتاحت  شركة الغاز بتروتريد، إمكانية تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي شهريًا، خلال الفترة من يوم 1 وحتى 27، وفيما يخص إمكانية الاستعلام عن الفاتورة تتيح الشركات هذه الإمكانية والسداد طوال الشهر.

ويستطيع العملاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة «بتروتريد» بداية عبر الضغط على هذا الرابط:

https://www.petrotrade.com.eg

 

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة «ناتجاس» من خلال هذا الرابط:

https://gasreader.natgas.com.eg/

 

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

يستطيع العملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز من خلال الدخول عبر الرابط الخاص بموقع شركة الغاز التابع لها واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع شركة الغاز «بتروتريد» من خلال الضغط على هذا الرابط:https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

 

  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الغاز.
  • إدخل رقم المشترك والذي يتضمن.
  • رقم الشقة ورقم العمارة.
  • البلوك.
  • قطاع.
  • المنطقة والمحافظة.
  • رقم العداد بصورة صحيحة.
  • ثم اضغط على أيقونة «ادخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة ناتجاس

  • الضغط على هذا الرابط: https://gasreader.natgas.com.eg/.
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الغاز.
  • إدخل رقم المشترك والذي يتضمن.
  • رقم الشقة ورقم العمارة.
  • البلوك.
  • قطاع.
  • المنطقة والمحافظة.
  • رقم العداد بصورة صحيحة.
  • ثم اضغط على أيقونة «ادخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

 

طرق دفع فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2023

وتتيح شركات الغاز إمكانية سداد فواتير الغاز بعدة طرق أما عن طريق المحصلين الرسميين، أو من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان.

أرقام الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2023

يمكن استخدام رابط الاستعلام حول فاتورة الغاز المنزلي في شركة بتروتريد لمعرفة إجمالي قيم الفاتورة الشهرية أو من خلال الأرقام الساخنة التي قامت بإعدادها الشركة للطوارئ أو من خلل الرد على استفسارات المواطنين عن رقم (5727) أو رقم (09000727) أو رقم (1122) حيث أن تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين وذلك للرد على تساؤلات العملاء.

رابط تسجيل شركة بتروتريد فاتورة الغاز ناتجاس طرق دفع فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2023 رقام الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2023

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