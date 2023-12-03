الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لدفع فاتورة الاستحقاق لشهر ديسمبر.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لدفع فاتورة الاستحقاق لشهر ديسمبر 2023 قبل المدة التي تضعها شركة بتروتريد لوضع قراءة العداد والاستعلام عن الفاتورة ودفعها. 

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم من خلال موقع شركة بتروتريد وكذلك الطرق الأخرى المتاحة للاستعلام عن فاتورة الغاز.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم 

 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من خلال موقع شركة بتروتريد التي تتيح رابط سهل وميسر لوضع قراءة العداد وبالتالي الاستعلام عن الفاتورة من هذا الرابط

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

 

افتح الرابط

تظهر صفحة وضع قراءة عداد الغاز

وضع رقم المشترك 

الضغط على اعرض 

كي تظهر الفاتورة المستحقة 

 

ويمكن إدخال قراءة عداد الغاز من خلال موقع الشركة للاستعلام عن الفاتورة المستحقة حتى يوم 27 من كل شهر ويكون متاح دفع الفاتورة حتى نهاية الشهر.

 

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 شهر ديسمبر

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طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز 

 

ويمكن  الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر 2023 من خلال عدة طرق أخرى منها الاتصال على خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR، كذلك من خلال الاتصال من رقم المحمول ٥٧٢٧ وأخير يمكن الاتصال من الهاتف الأرضي  ٠٩٠٠٠٧٢٧

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من مخلال مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية عن طريق إبلاغهم برقم المشترك في العداد ومن خلالهم يمكن الاستعلام عن الفاتورة. 

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال تطبيق بترمومتر على  الهاتف بعد تحميله عليه ثم إدخال صورة العداد لتسجيل القراءة وتسديد قيمتها.

ويمكن كذلك للمواطنين غير المستخدمين للإنترنت بكثرة أن يقوم من يستخدم الهاتف أو الإنترنت بتوجيهه كي يترك قراءة عداد منزله على باب منزله كي يحصل عليها محصل الغاز ويمكن للمواطن بعد ذلك التوجه لدفع الفاتورة من خلال منافذ فوري. 

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