مراسلة "القاهرة الإخبارية": لأول مرة يدخل "الغاز" للأراضي الفلسطينية ضمن شاحنات المساعدات

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك نازحون فلسطينيون بدأوا في الذهاب لمنازلهم بعد بدء الهدنة، إذ يحاول فلسطينيون التوجه لمنازلهم في مناطق شرق القطاع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، من رفح الفلسطينية، إنه منذ بداية الحرب، لأول مرة يدخل الغاز إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال شاحنات المساعدات، والذي من المتوقع استخدامه للطهي أو داخل المخابز وغيرها من الأمور.

معبر رفح تحول إلى خلية نحل

فيما أكد محمد عبيد من أمام معبر رفح، أن المعبر تحول إلى خلية نحل، إذ يشهد ارتفاع وتيرة دخول شاحنات المساعدات والوقود، مؤكدا العمل على دخول 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الشاحنات بدأت في إفراغ حمولتها.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 22 مصابا دخلوا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، لافتا إلى أنه يتم إنهاء إجراءات دخول العالقين الفلسطينيين، بناء على رغبتهم، وعودتهم من الأراضي المصرية.