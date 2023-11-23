الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: دخول شاحنتي وقود إضافيتين إلى قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، إن معبر رفح في حالة استنفار واستعداد لاستقبال المئات من الشاحنات التي ستنطلق ضمن قافلة تحيا مصر وصولا إلى معبر رفح، وأيضًا على استعداد مع انطلاق الهدنة صبيحة الغد في السابعة صباحا لخول هذه الشاحنات وإجراء كافة التسهيلات لدخولها.

أضاف عبيد، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه على مدار هذا اليوم دخل إلى معبر رفح 80 شاحنة ممتلئة عن آخرها بأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، ودخلت شاحنتان من الوقود ليصبح العدد 18 شاحنة وربما ننتظر بعد قليل دخول شاحنتين إضافيتين من الوقود ليصبح العدد الإجمالي 20 شاحنة محملة بمئات اللترات من الوقود إلى قطاع غزة.

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أنه وصل إلى المعبر 18 حالة إصابة شديدة الخطورة من كسور وجروح عميقة وحروق، وكان معها عدد من المرافقين يقدر ب17 شخصًا، بجانب وصول مزدوجي الجنسية، حيث وصل العدد اليوم إلى 580 مزدوج الجنسية وصلوا بالفعل وتم انتهاء اجراءتهم جميعًا. 

القاهرة الإخبارية معبر رفح الشاحنات قافلة تحيا مصر الهدنة قطاع غزة

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