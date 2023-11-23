عادل حمودة: الفلسطينيون ضربوا مثالًا رائعًا فى الصمود

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ قضية تهجير الفلسطينين للجانب المصري باتت محسومة عند مصر والولايات المتحدة وعند العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اليوم، أكد ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية.

أضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر الآن ممثلة في رئيس الدولة المصرية تدعم بقاء القضية الفلسطينية بصرف النظر عن الدولة التي من المخطط أن يُهجر الفلسطينيون إليها حتى لا تنتهي القضية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري داعم للقضية الفلسطينية، فهي أساسية وليست محورية بالنسبة إلى مصر.

وأكد حمودة أن الدولة المصرية تستقبل ضيوفًا من دول كثيرة بالعالم، لكن تهجير الفلسطينيين يعني أنهم لن يعودوا إلى أرضهم مرة أخرى، موضحًا أنه خلال الأحداث التي جرت في قطاع غزة طوال الـ 10 سنوات الماضية خرج 300 ألف فلسطيني من غزة، وبالتالي، فإن الكثافة السكانية قلت، لكن الفلسطينيين ضربوا مثالاً رائعًا على البقاء والصمود والاستمرار.