الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

برقم المشترك.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر نوفمبر 2023

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

شكّل التحول الرقمي أساس التعامل في مختلف المعاملات اليومية في مصر ومنها الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد التي اعتمدت بشكل رسمي على التحول الرقمي في تقديم خدماتها وتيسيرها على المواطنين لإيصال الخدمة المميزة لهم في حياتهم اليومية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

في التقرير التالي نوضح الطرق التي يسرتها شركة بتروتريد من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2023.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من شركة بتروتريد بعدة طرق منها الموقع الإلكتروني الخاص بهم الموجود هنا.

بعد فتح الرابط ادخل رقم المشترك 

اضغط على ادخال القراءة 

مع العلم أنه يمكن ادخل قراءة عداد الغاز للاستعلام عن الفواتير من أول يوم في الشهر وحتى يوم 27 من كل شهر ويكون تسديد الفاتورة حتى نهاية الشهر 

الخدمات المميكنة الاستعلام عن فاتورة الغاز

وبالاعتماد على التحول الرقمي في تقديم خدماتها اطلقت شركة بتروتريد الفروع المميكنة وتم نشرها في أماكن التجمعات مثل محطات الوقود، والمولات التجارية، والأندية من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز للمستهلكين كما يمكن دفع الفواتير من خلالها وكذلك شحن كروت العدادات مسبقة الدفع للغاز، وتقدم هذه الفروع المميكنة خدماتها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. 

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أماكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الفروع المميكنة 

 

في محافظة القاهرة يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من

  • محطة شل أوت جاردينيا طريق السويس الكيلو 6.
  • – مول جاردينيا داخل كومباوند جاردينيا  طريق السويس
  • المدخل الرئيسي للرحاب مول ٢   بجوار ماكينة ATM.
  • مول(1) بوابة شركة اتصالات مدينتى  اوبن مول

 

في محافظة الجيزة يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من 

 

  • كومباوند نيو جيزة / الكيلو 22 طرق مصر اسكندرية الصحراوي.
  • فرع الشركة عند محطة أسباتس فوق بنك مصر بالهرم 171 ش الهرم

 

في محافظة الاسكندرية يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من 

  • أمام فرع الشركة ( اسكندرية شرق ) ٤٣٢ ش جمال عبد
  • برج ام القرى 1 الناصر المندرة البحرية  أمام حسنى للمشويات
  • مقر بتروتريد (غرب الاسكندرية) 288 متفرع من شارع زكي رجب  سموحة.
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كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وسدادها

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وقيمة الاشتراكات

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