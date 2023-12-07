خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 شمال الدلتا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ديسمبر 2023 شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 كهرباء الدلتا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ديسمبر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 2023.

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من هنــا

النقر على أيقونة خدمات

اختر الاستعلام عن الفواتير

تظهر قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية

يقوم المستعلم باختيار الشركة التي يتبعها

ادخال قراءة العداد

ادخال الكود الخاص بالمستعلم

الضغط على كلمة استعلام

يظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري

كذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 بنفس الخطوات السابقة وعلى نفس الرابط في شركات الكهرباء التالية:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

طرق سداد فاتورة الكهرباء

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية

لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg/

اختيار أيقونة "دفع الفاتورة"

تسجيل الدخول

كتابة بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء

الضغط على الدفع بواسطة فوري

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا البنكية

اتاحت شركات الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، وذلك من خلال محافظ البنوك الآتية: بنك مصر– البنك الأهلي- – بنك بنك الإسكندرية – بنك كريدي أجريكول– بنك بلوم–QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK.