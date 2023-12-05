يسدد المواطنون فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر للذين لم يتم تحويلهم إلى نظام الدفع المسبق والذي اعتمدته الشركة المصرية للاتصالات منذ بداية العام في خطة لتحويل جميع مستخدمي التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وطرق سدادها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع أصحاب التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات واتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع المصرية للاتصالات https://billing.te.eg

انقر فوق "خدمات العملاء".

اختر "استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي" من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم الهاتف الخاص بك.

أدخل الكود السري الخاص بك.

انقر فوق "عرض".

ستظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق، وتاريخ الاستحقاق، وطرق الدفع.

أو الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق My WE، بعد تنزيل التطبيق من متجر Google Play أو App Store، افتح التطبيق وادخل رقم هاتفك المحمول المسجل لدى المصرية للاتصالات، ادخل كلمة المرور الخاصة بك، انقر فوق "تسجيل الدخول"، ستظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق، وتاريخ الاستحقاق، وطرق الدفع.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم 19777.

سداد فاتورة الخط الارضي

تقدم الشركة المصرية للاتصالات (WE) العديد من طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي، ومنها: الدفع نقدًا عند زيارة أحد فروع المصرية للاتصالات، الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم من خلال ماكينات نقاط البيع (PO، أو الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية، مثل فودافون كاش، أو اتصالات كاش، أو بنك مصر موبايل، أو الدفع باستخدام تطبيقات التحصيل الإلكتروني، مثل فوري، أو أمان، أو مصاري.

أو من خلال موقع المصرية للاتصالات أو تطبيق My WE، و يجب سداد فاتورة التليفون الأرضي قبل موعد الاستحقاق الموضح على الفاتورة، وذلك لتجنب تطبيق الغرامات والتأخير.