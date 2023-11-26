استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we وطرق سدادها

يسدد المشتركون في خدمات we فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر حتى يتم تحويل جميع المشتركين إلى الدفع المسبق وهو الإجراء الذي بدأت تنفذه شركة we مع بداية العام الجاري ويتم تحويل العملاء تدريجيًا عليه.

ويستطيع أصحاب نظام الدفع القديم استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال اتباع الخطوات في التقرير التالي.

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع أصحاب التليفونات القديمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط: https://te.eg/

اضغط على زر "خدماتي".

اختار خدمة "استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي".

أدخل رقم الحساب.

أدخل الكود السري.

اضغط على زر "استعلام".

ويمكن الاستعلام من خلال تطبيق WE على الهواتف الذكية، افتح التطبيق، اضغط على زر "الخدمات"، اختار خدمة "استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي"، أدخل رقم الحساب، أدخل الكود السري، اضغط على زر "استعلام".

ويمكن الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777

سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال مكاتب الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من الرابط السابق، ثم اضغط على زر "خدماتي"، اختار خدمة "سداد فاتورة التليفون الأرضي"، أدخل رقم الحساب، أدخل الكود السري، اضغط على زر "سداد".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق WE على الهواتف، فافتح التطبيق، اضغط على زر "الخدمات"، اختار خدمة "سداد فاتورة التليفون الأرضي"، أدخل رقم الحساب، أدخل الكود السري، اضغط على زر "سداد".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال ماكينات الصراف الآلي، اختار خدمة "سداد الفواتير"، اختار شركة المصرية للاتصالات، أدخل رقم الحساب، أدخل قيمة الفاتورة، ادفع الفاتورة نقدًا أو من خلال بطاقة الائتمان أو الخصم.

ويمكن سداد فاتورة التيلفون الأرضي من خلال المحافظ الإلكترونية، مثل فودافون كاش أو اتصالات كاش أو أمان.