من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023/2024

بعد الاعتماد على التحول في استخدام المرافق والخدمات المقدمة من الحكومة إلى المواطنين من أجل التيسير عليهم الاستفادة بها ودفع الفواتير الخاصة بهم أصبح يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بكل سهولة من خلال شبكة الانترنت سواء باستخدام جهاز حاسب آلي أو عن طريق التليفون المدعم بالانترنت.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لمعرفة فاتورة الاستهلاك الجديدة وكذلك يمكن معرفة نظام الشركة المصرية الجديد للفواتير مسبقة الدفع الخاصة بالتليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يسرت الشركة المصرية للاتصالات على المواطنين المستخدمين للتليفون الارضي امكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال شبكة الانترنت من خلال موقعها الالكتروني الموجود هنا

https://billing.te.eg/ar-eg

بعد فتح الرابط

اختار الاستعلام بالتليفون

ثم ادخل كود المنطقة التابع لها محافظتك

ثم ادخل رقم التليفون

اضغط على اظهر الفواتير لتظهر الفاتورة المستحقة

كما يمكن تسديد الفاتورة من نفس الرابط عقب الاستعلام عن الفواتير حيث يمكن اختيار ايقونة سدد التي بها يمكن تسديد فاتورة التليفون الارضي عن طريق كارت الائتمان الخاص بالبنك التابع له او من خلال المحفظة الالكترونية.

خط التليفون الارضي مسبق الدفع 2023

منذ أشهر أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تطبيقها نظام جديد في ادارة خطوط الهاتف الارضي وهو نظام الدفع المسبق حيث يتم محاسبة عملاء الخط الأرضي عن طريق شحن الرصيد مقدمًا للتليفون الارضي ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد؛ وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

وترسل المصرية للاتصالات بالفعل لعملائها على مراحل عن تغيير طريقة التعامل مع خطوطهم الارضية وتحويلهم الى نظام مسبق الدفع ولمن يرغب في تحويل خطه الارضي الى نظام مسبق الدفع ولا يرغب في انتظار تحويل الشركة لخطه وفق مرحلته المخصصة يمكن التوجه إلى أقرب فرع أو عن طريق خدمة العملاء 111 أو my.te.eg أو تطبيق MyWE واتباع خطوط تحويل الخط الارضي لمسبق الدفع.

توضح المصرية للاتصالات من خلال موقعها الالكتروني لعملائها مثال توضح من خلاله خطوط التجديد للخط عقب تحويله إلى مسبق الدفع والتكلفة التي يتم بها شحن الرصيد وهي كالتالي

في حالة تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية والتي تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات وخدمتي الإظهار والتتبع خلال 3شهور.

تكون رسوم الاشتراك ربع السنوية 60 جنيهًا، وتكون ضريبة القيمة المضافة 14 ٪ بحيث يكون المبلغ الإجمالي شامل الضريبة هو 68.4 جنيهًا وبذلك يتم إعادة شحن رصيدك بمبلغ 69 جنيهًا على الأقل.

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