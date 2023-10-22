قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الارضى بالاسم والرقم

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم لدفع فاتورة شهر أكتوبر 2023 لتسديد الفاتورة قبل المهلة المحددة التي بعد يتم تحديد غرامات للتأخر في دفع الفاتورة.

الاستعلام عن فواتير التليفون الارضى بالاسم والرقم

في هذا التقرير نوضح خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات التي تتيح هذا الاجراء بكل سهولة، وكذلك أخر موعد لتسديد فاتورة أكتوبر 2023.

يمكن الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الموجود هنا

https://billing.te.eg/ar-EG

تسجيل كود المنطقة الخاص بمحافظتك

وضع رقم الهاتف الارضى الخاص بك

الضغط على اظهر الفواتير كي تظهر الفواتير المستحقة

أخر موعد لتسديد فواتير التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023

يكون أخر موعد لـ تسديد فاتورة شهر أكتوبر هو شهر من تاريخ التذكير بدفع الفاتورة، عند التأخر عن الدفع لشهرين يتم حساب غرامة عن كل شهر تأخير 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات، وعند التأخر لأربعة أشهر من يتم حساب نفس قيمة الغرامة ويتم رفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها.

الفاتورة التفصيلية لفواتير التليفون الأرضى

تتيح الشركة المصرية للاتصالات خدمة الفاتورة التفصيلية وبها يمكن للعميل مستخدم التليفون الارضي الحصول على بيان تفصيلي لمكالمات المحافظات والمحمول، خدمة الأنترنت والخدمة الصوتية، يمكن استلامها عن طريق البريد الإلكتروني.

يمكن الاشتراك في خدمة الفاتورة التفصيلية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء 111 ثم يتم تشغيل الخدمة خلال 48 ساعة.

حساب تكلفة بيان الفاتورة التفصيلية بالنسبة لمكالمات المحافظات والمحمول 2 جنيه للفاتورة الشهرية و6 جنيه للفاتورة الربع سنوية، أما بالنسبة لبيان استهلاك خدمة الانترنت والخدمة الصوتية فهي مجانية.