السبت 21 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن شهر أكتوبر 2023..  من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال محرك البحث “جوجل” فى الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع لتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

أتاحت  شركة المصرية للاتصالات للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الإلكتروني.والذى يمكن الدخول إليه من خلال هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-EG

 

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي 

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لابد من اتباع الخطوات التالية :

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات السابق ذكره.

2. الضغط على زر “استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي”.

3. النقرعلى الرابط المقدم وسيتم توجيه المستعلم  إلى صفحة جديدة لإدخال بياناتك.

4. إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بالمستعلم.

5. النقر على زر “استعلام” أو “تأكيد” للمتابعة.

6. تظهر معلومات الفاتورة الحالية المراد الاستعلام عنها ، مثل المبلغ المستحق وتفاصيل الاستخدام.

7. يمكن طباعة الفاتورة إذا رغب المستعلم  في ذلك أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها.

 

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طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

تتوفر للمواطنين عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي بسهولة ويسروهى كالتالى :

الدفع الإلكتروني:

يمكن للمشترك  استخدام خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة مثل البطاقات الائتمانية أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتسديد فاتورة التليفون الأرضى  عبر الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات أو تطبيقات الهواتف المحمولة المرتبطة بها.

 

الدفع عبر البنوك:

يمكن الدفع من خلال أحد فروع البنوك المعتمدة وتسديد الفاتورة فى خزانة الصرافة أو مكاتب الدفع، حيث يتم قبول النقد والبطاقات الائتمانية.

الدفع عبر البريد:

يمكن استخدام خدمة البريد المصري لإرسال الشيك أو الحوالة المالية لشركة المصرية للاتصالات بمبلغ الفاتورة.

 

الدفع في المتاجر المعتمدة:

 تتعاون الشركة المصرية للاتصالات مع بعض المتاجر ومحلات البقالة المعتمدة لقبول دفع فواتير التليفون الأرضي. يمكنك زيارة أقرب متجر معتمد وتسديد فاتورتك هناك.

 

التحويل البنكي:

 يمكنك استخدام خدمات التحويل البنكي لتحويل المبلغ المستحق مباشرة إلى حساب الشركة المصرية للاتصالات.

 

موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي 

يتم إصدار فاتورة التليفون الارضي من قبل الشركة المصرية للاتصالات فى 15 من كل شهر حيث تم إصدار فاتورة شهر أكتوبر الحالى فى منتصفه منذ أيام مضت .

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