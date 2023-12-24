خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة إلكترونيا 2024

زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، وذلك قبل انتهاء شهر ديسمبر الجاري 2023 وتعرض العملاء المتخلفين عن الدفع في الأوقات المحددة للغرامة المالية أو قطع الخدمة بشكل كامل خاصة مع التسهيلات التي يقدمها شركات توزيع الكهرباء للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2024

يعرض الدستور للقراء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة لخدمة العملاء بالمناطق التابعة لها وذلك خلال الأيام الأخير من الشهر الجاري بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد شركة التوزيع التابع لها العميل ( شركة توزيع الكهرباء شمال القاهرة).

إدخال بيانات العداد الكهربائي وصاحبة.

تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة (شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي، محافظة).

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور إجمالي قيمة الفاتورة المراد سدادها.

طرق دفع فواتير الكهرباء ديسمبر 2023

يمكن دفع فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 من خلال وسائل الدفع التي اعتمدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تتيح الدفع من خلال الفيزا المرتبطة بالمحفظة البنكية وهم كما يلي:-

بنك مصر.

البنك الأهلي المصري.

البنك التجاري الدولي cib.

بنك الإسكندرية.

بنك كريدي أجريكول.

بنك بلوم.

بنك QNB.

بنك الإسكام والتعمير.

بنك أبو ظبي الإماراتي.

بنك عودة.

بنك قناة السويس.

بنك NBK.

وذلك بالإضافة إلى كافة مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ومندوبي الشركة الخاص بكل منطقة في محافظات الإقامة وشركات التحصيل الإلكتروني مثل أمان، فوري، ضامن، BEE.

شركات توزيع الكهرباء في مصر 2024

هناك العديد من شركات توزيع الكهرباء في مصر لتغطية خدمة كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالقاهرة