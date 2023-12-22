الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى لشهر ديسمبر 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

مع انتهاء شهر ديسمبر، يشغل بال المواطنين معرفة خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر تفاديًا لدفع غرامة تأخير، ولذلك ترتفع معدلات البحث بين الآلاف من المستخدمين لعدادات غاز تعمل من خلال نظام الكارت بفاتورة الغاز الطبيعي الذي أعلنت عنه شركة بتروتريد إحدى أشهر الشركات الخاصة للخدمات البترولية.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر والرابط

وتستعرض "الدستور" رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر والخطوات.
 
ويتمكن المواطنين من تسجيل قراءة عدادات الغاز ببتروتريد لشهر ديسمبر من خلال هذا الرابط من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد لشهر ديسمبر

وهناك عدد من الخطوات البسيطة التي سيجب على الأفراد اتباعها وتكون من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد وتكون هذه الخطوات ستتمثل في الآتي:

1- يقوم المواطن الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروتريد من هنا.

2- ينقر المواطن على خانة الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد الخاصة بشهر ديسمبر.

3- يقوم المواطن كتابة اسم صاحب العداد المراد الاستعلام عن فاتورته.

4- ثم يدخل المواطن بعد ذلك الرقم القومي.

5- يقوم المواطن إدخال رقم العداد الذي يوجد في الفاتورة من الأعلى.

6- وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينقر المواطن على كلمة استعلام.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

ويتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من خدمات الغاز الطبيعي بنظام الكارت، عن موعد تسجيل قراءة عداد الغاز، وهذا لكي لا يتم فرض عليهم الكثير من الغرامات مالية من خلال شركة الغاز بتروتريد؛ وذلك بسبب التأخير في أخذ قراءة العداد، حيث أعلنت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي أنه يتاح للمواطنين تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بدء من يوم واحد الى يوم عشرين في شهر ديسمبر الجاري.

رغم بدء ذروة الشتاء.. تراجع أسعار الغاز في أوروبا

برقم الاشتراك.. الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2023 بتروتريد وناتجاس

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

يتمكن الأشخاص دفع فاتورة الغاز الطبيعي وتكون بطرق عديدة والتي سيكون من أبرزها ما يلي:

  • وعن طريق تطبيق بيترومتر.
  • ومن خلال أمان.
  • عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني عبرموقع الشركة.
  • ثم عن طريق خدمة فوري.
  • ومن خلال خدمة مصاري.
  • وثم دفع فاتورة الغاز إلكترونيًا.
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 عداد الغاز بتروتريد قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر تسجيل قراءة عداد الغاز عداد الغاز

مواد متعلقة

بأكثر من طريقة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. الاحتلال يقتحم قرى شمال شرق جنين

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. زيادة كبيرة فى هجمات المستوطنين بالضفة الغربية

عبدالحليم قنديل: حماس تتخذ موقفا حاسما من الهدنة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر