رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى لشهر ديسمبر 2023

مع انتهاء شهر ديسمبر، يشغل بال المواطنين معرفة خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر تفاديًا لدفع غرامة تأخير، ولذلك ترتفع معدلات البحث بين الآلاف من المستخدمين لعدادات غاز تعمل من خلال نظام الكارت بفاتورة الغاز الطبيعي الذي أعلنت عنه شركة بتروتريد إحدى أشهر الشركات الخاصة للخدمات البترولية.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر والرابط

وتستعرض "الدستور" رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر والخطوات.



ويتمكن المواطنين من تسجيل قراءة عدادات الغاز ببتروتريد لشهر ديسمبر من خلال هذا الرابط من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد لشهر ديسمبر

وهناك عدد من الخطوات البسيطة التي سيجب على الأفراد اتباعها وتكون من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد وتكون هذه الخطوات ستتمثل في الآتي:

1- يقوم المواطن الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروتريد من هنا.

2- ينقر المواطن على خانة الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد الخاصة بشهر ديسمبر.

3- يقوم المواطن كتابة اسم صاحب العداد المراد الاستعلام عن فاتورته.

4- ثم يدخل المواطن بعد ذلك الرقم القومي.

5- يقوم المواطن إدخال رقم العداد الذي يوجد في الفاتورة من الأعلى.

6- وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينقر المواطن على كلمة استعلام.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

ويتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من خدمات الغاز الطبيعي بنظام الكارت، عن موعد تسجيل قراءة عداد الغاز، وهذا لكي لا يتم فرض عليهم الكثير من الغرامات مالية من خلال شركة الغاز بتروتريد؛ وذلك بسبب التأخير في أخذ قراءة العداد، حيث أعلنت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي أنه يتاح للمواطنين تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بدء من يوم واحد الى يوم عشرين في شهر ديسمبر الجاري.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

يتمكن الأشخاص دفع فاتورة الغاز الطبيعي وتكون بطرق عديدة والتي سيكون من أبرزها ما يلي: