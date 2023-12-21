رغم بدء ذروة الشتاء.. تراجع أسعار الغاز في أوروبا

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي، لكن تراجع أسعار عقود تسليم فبراير المقبل تظهر أن المتعاملين واثقون في توافر الإمدادات في ذروة فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا للاستهلاك في فصل الشتاء كانت ممتلئة بنسبة 100% تقريبا في أوائل نوفمبر الماضي، لكنها انخفضت منذ ذلك الوقت بنحو 11%، وزادت سرعة الانخفاض خلال الفترة الحالية عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع أسعار الغاز

ومع ذلك تراجعت أسعار الغاز تسليم فبراير المقبل بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية نوفمبر الماضي.

وقال ساكشا مينيزس المحلل الاقتصادية إنه من المتوقع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بفضل درجات الحرارة المعتدلة، كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج طاقة الرياح في بعض مناطق القارة بسبب ارتفاع شدة الرياح بحسب توقعات إدارة الأرصاد البريطانية.

سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا

ويذكر انه انخفض سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا، الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وبات أرخص مما كان عليه في أغسطس بخمس مرات تقريبًا، حيث تراجعت عقود "تي تي إف" الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 4.67 بالمئة لتسجل 72.75 يورو للميغاوات ساعة للشحنات التي تُسلَّم في فبراير، وهو السعر الأدنى منذ 21 فبراير.

على الرغم من أن سعر الغاز بعيد عن المستويات المرتفعة التي سجلها في نهاية أغسطس 2022، حيث تجاوز 311 يورو ميجاواط / ساعة في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي ضربت أوروبا في مواجهة الشتاء الأول دون الإمداد الروسي، السعر الحالي يقارب ضعف المتوسط ​​بين عامي 2019 و2021.

وقالت شركة الكيماويات العملاقة BASF في نتائجها ربع السنوية إن هذا أدى في بعض الحالات إلى تخفيضات مؤقتة أو دائمة في الطاقة الإنتاجية في صناعة الكيماويات الأوروبية.