الإنتاج الإعلامى ترمم 52 فيلمًا وثائقيًا لمراحل بناء السد العالى

اتفقت مدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الموارد المائية والري، على ترميم وتصحيح ألوان 52 فيلمًا من الأفلام الخاصة بمراحل بناء السد العالي وتحويلها إلى صيغة رقمية، وبأعلى درجات الوضوح، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الكنوز الوثائقية المصورة من الأفلام التسجيلية، التي ترصد اللحظات الخالدة في التاريخ المصري.

وهو المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من قِبل الدولة - وذلك من خلال مركز الترميم السينمائي بالمدينة، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا التخصص، والذي يقوم بالحفاظ على هذه الكنوز القديمة التي تملكها مصر وحمايتها من التلف والقِدم.

وتولي إدارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال، وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدريبًا عاليًا، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مركز الترميم السينمائي بالمدينة، قد ساهم في إنقاذ التراث من الأفلام التسجيلية والروائية وحفظها للأجيال القادمة.

فيلم وثائقي سلوفاكي عن آثار "تل الرطابي"

على جانب آخر قامت شركة الإنتاج العالمية Trigon Production بالتعاون مع راديو وتليفزيون سلوفاكيا بالانتهاء من تصوير فيلم تسجيلي عن اكتشافات علماء الآثار السلوفاك بمنطقة "تل الرطابي" بمحافظة الإسماعيلية.

وقد قامت لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، باستخراج كافة التصاريح والموافقات الخاصة بتصوير الفيلم والذي تدور أحداثه عن بعثة تعليمية للبحث والتنقيب عن الحفريات وتوثيقها، ومعرفة أعمارها وإلي أي عصر تنتمي إضافة إلى الاكتشافات الهامة الأخرى، التي تمت في "تل الرطابي" من العصر الانتقالي الثالث، ويتم ذلك في إطار حوار مع أعضاء البعثة حول هذه الاكتشافات وهم (فيرونيكا فيريشوفا، جوزيف هوديك، إميل فولاجتار، لوسيا هولكوفا، كفيتا سمولاريكوفا، جان ماركو)، وقد تم تصوير الفيلم تحت إشراف وزارة الآثار المصرية.