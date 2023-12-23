السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات مع اقتراب اصدار الفاتورة الجديدة يناير 2024، يوم الأحد 14 يناير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

يرصد الدستور كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات وميعاد استحقاق الفاتورة الربع سنوية وأخر موعد للدفع وكيفية السداد حيث تبدأ الشركة المصرية للاتصالات "وي" حيث يقوم العميل بالاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابــــــــــط لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.

موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة "يناير" بداية من يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل وتستمر فترة السماح شهرا كاملا لسدادها دون اي غرامات تاخير حتي يوم الاربعاء 14 فبراير 2024.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بعدها بتحويل خط العميل الي استقبال فقط مع اتاحة سداد الفاتورة لمدة شهر اخر بالاضافة الي غرامة تقدر بـ 10 جنيهات او 1.5 % بحد ادني من قيمة الفاتورة حتي يوم الخميس 14 مارس بعدها تقوم الشركة بقطع الخدمة نهائيا عن العميل لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي 

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بقطع الخدمة وفصل الحرار عن العميل الذي تخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر والتي كانت اخر موعد لسداها يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر، مناشدة المواطنين سرعة سداد المستحقات عليها قبل اصدار الفاتورة الجديدة.

الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر القيام بالخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي

- قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعًا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني.

- اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

- اضغط على أيقونة "أكمل".

- قم بتحديد رقم سري وتأكيد الحساب.

بعد الانتهاء، يمكنك الدخول للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وستظهر قيمة الفاتورة.

قبل قطع الحرارة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى لشهر ديسمبر 2023

 وسائل سداد فاتورة التليفون الأرضي 

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات طرق عديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وأهمها :-

  • سنترالات الشركة المصرية للاتصالات المنترة في مختلف المدن والمحافظات أو أحد أفرع الشركة
  • ماكينات فوري أو الـ ATM
  • الدفع أون لاين عن طريق تطبيق “mywe”.
  • من خلال موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.
  • مكاتب البريد المصري.

اقرأ أيضا 

قيمة غرامة التأخر عن دفع فاتورة التليفون الأرضي 

فاتورة التليفون الأرضي ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي معرفة فاتورة التليفون الارضى وسائل سداد فاتورة التليفون الأرضي

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى we عبر موقع المصرية للاتصالات

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"عاشرها عامين برضاها آملا في الزواج".. شاب يهتك عرض قاصر في البساتين

كواليس فتح الاحتلال معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات لقطاع غزة

الحكم فى دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال