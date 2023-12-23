زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات مع اقتراب اصدار الفاتورة الجديدة يناير 2024، يوم الأحد 14 يناير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

يرصد الدستور كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات وميعاد استحقاق الفاتورة الربع سنوية وأخر موعد للدفع وكيفية السداد حيث تبدأ الشركة المصرية للاتصالات "وي" حيث يقوم العميل بالاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابــــــــــط لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.

موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة "يناير" بداية من يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل وتستمر فترة السماح شهرا كاملا لسدادها دون اي غرامات تاخير حتي يوم الاربعاء 14 فبراير 2024.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بعدها بتحويل خط العميل الي استقبال فقط مع اتاحة سداد الفاتورة لمدة شهر اخر بالاضافة الي غرامة تقدر بـ 10 جنيهات او 1.5 % بحد ادني من قيمة الفاتورة حتي يوم الخميس 14 مارس بعدها تقوم الشركة بقطع الخدمة نهائيا عن العميل لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بقطع الخدمة وفصل الحرار عن العميل الذي تخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر والتي كانت اخر موعد لسداها يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر، مناشدة المواطنين سرعة سداد المستحقات عليها قبل اصدار الفاتورة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر القيام بالخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي

- قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعًا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني.

- اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

- اضغط على أيقونة "أكمل".

- قم بتحديد رقم سري وتأكيد الحساب.

بعد الانتهاء، يمكنك الدخول للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وستظهر قيمة الفاتورة.

وسائل سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات طرق عديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وأهمها :-

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات المنترة في مختلف المدن والمحافظات أو أحد أفرع الشركة

ماكينات فوري أو الـ ATM

الدفع أون لاين عن طريق تطبيق “mywe”.

من خلال موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.

مكاتب البريد المصري.

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