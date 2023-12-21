الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

قبل قطع الحرارة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

يتساءل الكثيرون من مستخدمي التليفون الأرضي في مختلف المحافظات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023، وذلك للمستخدمين الملزمين بدفع فاتورة الاستهلاك سواء شهريًا أو كما هو معتاد كل ثلاث أشهر. 

فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2023 

وفي إطار حرص “الدستور” على تقديم جميع الخدمات للقراء، نرصد في السطور التالية رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2023، وكيفية دفع الفاتورة بشكل بسيط وميسر، إذ يتاح معرفة فاتورة التليفون الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات وسدادها إلكترونيًا بدلًا من التزاحم على السنترلات. 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

يمكن الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك بشكل مفصل، وتحديد يوم 14 ديسمبر كآخر موعد لدفع الفاتورة بدون غرامة. يمكنك أيضًا الاستعلام عن الفاتورة عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777، أو زيارة موقع المصرية للاتصالات واتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من هنــــــــا.
  • ادخل رقم هاتفك الارضي مسبوقًا بكود المحافظة.
  • اضغط الآن على كلمة “اعرض الفواتير”.
  • ستظهر لك كافة الفواتير المراد سددها مع توضيح استهلاكك بشكل كامل.
     

غرامة تأخير السداد.. طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر ديسمبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2023 ووسائل الدفع الفوري

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من منتصف كل شهر، وفي حال عدم السداد، سيتم تحويل الخط إلى استقبال فقط. وإذا استمر عدم الدفع، فسيتم منع الخط خلال مدة تصل إلى شهر، تصدر فاتورة التليفون الأرضي بنظام الربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر. 

غرامة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

وتُفرض غرامة تأخير السداد عند دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا. بعد ذلك، لا تتم إضافة رسوم بعد حد أدنى 10 جنيهات.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا لشهر ديسمبر 2023

يتاح الكثير من الطرق المتاحة لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي، ومنها التالي:

  • سنترالات الشركة المصرية للإتصالات.
  • مكاتب البريد.
  • مكينات فوري.
  • أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للإتصالات من هنـــــــــــــا.
  • منافذ الدفع الإلكتروني مثل: مصاري، فوري، سداد، ممكن، خدماتي.


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