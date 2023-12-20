الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرامة تأخير السداد.. طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يتساءل مئات الآلاف من مستخدمي التليفون الأرضي عن موعد سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر ديسمبر 2023 والاستعلام عن قيمتها قبل انقطاع الحرارة والخدمة وذلك لارتباط الخدمة بالانترنت المنزلي الذي تعتمد عليه آلاف الأسر في العمل والدراسة. 

 فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

يمكن للمواطنين من مختلف المحافظات الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات ومعرفة قيمة الفاتورة بسهولة ويسر، وسيتيح لك الموقع أيضًا إمكانية السداد عبر عدة طرق مختلفة بدلًا من الذهاب إلى مقر الشركة. 

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر ديسمبر 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر ديسمبر 2023 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 عبر زيارة الرابط التالي، ستتمكن من الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك بشكل مفصل باتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من هنا 
  • وأدخل رقم هاتفك الأرضي مسبوقًا بكود المحافظة. 
  • بعد ذلك، اضغط على كلمة "اعرض الفواتير".
  • على الفور ستظهر لك جميع الفواتير التي يجب سدادها مع توضيح استهلاكك بشكل كامل.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي  أكتوبر 2023

وتحاسب الشركة المصرية للاتصلات مستخدمي التليفون الأرضي كل ثلاث أشهر ذكر أن يوم 14 ديسمبر هو آخر موعد لدفع فاتورة شهر أكتوبر 2023 بدون غرامة، كما يمكن الاتصال على الرقم المختصر 19777 للاستعلام عن الفاتورة.

 متى يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من منتصف كل شهر في الشهر الثاني،  في حال عدم السداد، سيتم تحويل الخط لاستقبال فقط، وإذا استمر عدم الدفع،  سيتم منع الخط لمدة تصل إلى شهر.

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غرامة تأخر سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 تصدر بنظام الربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر،  وتفرض الشركة غرامة تأخير عند عدم السداد، تكون بحد أدنى 10 جنيهات أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بحد أدنى 10 جنيهات.

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برقم الاشتراك.. الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2023 بتروتريد وناتجاس

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