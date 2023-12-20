خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر ديسمبر 2023

مع قرب انتهاء شهر ديسمبر يحرص المواطنون على الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر ديسمبر عبر جوجل، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول إتاحة فرصة أمام المواطنين لتسجيل جميع بياناتهم، والحصول عبرها على قيمة فاتورة المياه الخاصة لكل عميل خلال الشهر، عبر رابط محدد.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه يتاح لجميع المواطنين تسجيل البيانات الخاصة بهم (من هنا) على الرابط الخاص بالشركة لكي تظهر الفاتورة الخاصة بالمواطن.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

وأكدت شركة المياه ضرورة تسجيل البيانات المطلوبة بالرابط بشكل صحيح، لكي تظهر القيمة المحددة الخاصة بالفاتورة، وقد جاءت البيانات كالتالي:

قم بالدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه عبر موقع الشركة القابضة من هنا.

ثم سجل اسم المنطقة الخاصة بك في المحافظة.

ثم قم بكتابة اسم المشترك كما هو موجود بفاتورة المياه السابقة.

ثم اكتب الفرع الخاص التابع له منطقتك بكل مركز مياه في المحافظة.

واسم المجموعة الموجود بها المواطن.

ثم قم بكتابة رقم الحساب الخاص بالمشترك.

قم يالضغط علي البحث لكي يظهر لك قيمة فاتورة مياه الشهر.

وأضافت الشركة أنه قد جرى إنشاء مراكز خدمة العملاء لكي تسهل اتصال العملاء بالشركة، وهي:

مركز شرق المنصورة شارع الجيش بجوار حي شرق2375660

مركز غرب المنصورة شارع الجلاء 2357871

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عبر تطبيق 125

وأتاحت الشركة القابضة للمياه، القيام بالاستعلام عن فاتورة المياه من خلال تطبيق 125، والمتوفر حاليا بمنصة جوجل بلاي، مع سهولة كبير في عملية تشغيله من خلال منصة آندرويد بمختلف تحديثاتها، حيث سيتم تسجيل الدخول على التطبيق، وثم تحديد المحافظة التابع لها، وكتابة رقم العداد، والضغط على زر الاستعلام.