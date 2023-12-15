الجمعة 15 ديسمبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر برقم العداد والخطوات

فاتورة المياه
فاتورة المياه

مع منتصف شهر ديسمبر يحرص المواطنين معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر برقم العداد والخطوات، لسداد فواتير المياه خوفا من دفع غرامة تأخير، من خلال شركة المياه والصرف الصحي من تلك الأمور الضرورية والشهامة التي ستساعد الكثير من المواطنين على التعرف على قيمة استهلاك المياه بالشهور السابقة.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر برقم العداد والخطوات

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر برقم العداد والرابط.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

ويوجد العديد من الطرق وتكون من أجل الاستعلام عن فواتير المياة برقم العداد حيث ستختلف قيمة فاتورة المياة لشهر ديسمبر لعام 2023 وذلك نظرا لاستهلاك كل مشترك لذلك سوف نستعرض لكم أهم الطرق للتعرف عليها ومن أهمها كالتالي:

التوجه إلى شركة المياه والصرف الصحي الخاص بالمحافظة، من هنا.

وبعد ذلك سنقوم باختيار رابط وذلك من أجل الاستعلام عن الفواتير.

وسوف يتطلب منك الأمر التدوين لرقم العداد ويرجع التأكد من تدوين كتابته وتكون بشكل صحيح من أجل أن سيتم عرض الفاتورة الخاصة بك وتكون بشكل صحيح.

ثم قم بالنقر فوق زر البحث، وتكون فى حالة عدم عرض النتيجة يجب أن ستعرف تلقائيا أن هذه الفاتورة لم سيتم إصدارها بعد.

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طرق دفع فاتورة المياة لشهر ديسمبر 2023

ويوجد الكثير من الطرق المتنوعة وتكون من أجل دفع فاتورة المياة دون اللجوء إلي الذهاب إلي الشركة ومن أهم هذه الطرق كالتالي:

  • يمكن دفع قيمة الاستهلاك عن طريق الدفع النقدي في مكاتب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
  • كما يمكن أيضا الدفع الإلكتروني باستخدام أحد التطبيقات المصرفية أو خدمة فوري.
  • كذلك يتاخ أيضا الدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي.
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