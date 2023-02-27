رابط استعلام عن فواتير المياه 2023 وطرق تسديدها

ننشر لكم رابط استعلام عن فواتير المياه 2023، حيث تقوم شركة مياه الشرب بتحصيل فواتير المياه 2023 شهرياً بعد حساب قيمة الفاتورة للعاملين بعدادات المياه القديمة والتي يتم فيها تحصيل فواتير المياه بعد انتهاء الشهر على عكس عدادات المياه الجديدة التي يلجأ فيها المواطنين للشحن المسبق قبل الاستهلاك.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن فواتير المياه 2023

رابط استعلام عن فواتير المياه 2023

يستطيع الراغبون في تسديد فواتير المياه 2023 الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الدخول عبر بوابة مياه الشرب والصرف الصحي

https://www.hcww.com.eg/bill-payment/ ، ثم الضغط على أيقونة تسديد الفاتورة، ثم اختيار نوع الخدمة والمحافظة التي يتم منها الخدمة ، وكتابة رقم الدفع الإلكتروني المدون على فاتورة المياه، ثم الضغط على زر التالي، ثم سجل كل البيانات الخاصة بك «بيانات صاحب العداد»، وكتابة قراءة العداد، اضغط على زر الاستعلام.

سيظهر أمامك قيمة فواتير المياه، وتوفر شركة مياه الشرب خدمة الدفع الإلكتروني للمواطنين، وذلك عن طريق تطبيق شركة مياه الشرب والصرف الصحي الذي يمكن تحميله على الموبايل، ويتوفر هذا التطبيق على جوجل بلاي للموبايلات التي تعمل بنظام الاندرويد ، أو الاب ستور للأيفون.

ويمكن استخدام التطبيق بسهولة من خلال تسجيل الدخول عبر التطبيق واختيار المحافظة التابع لها وكتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير والضغط على زر الاستعلام، حيث يظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري لمياه الشرب.

دفع فاتورة المياه أون لاين

يستطيع المستفيدون من خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي تسديد فواتير مياه الشرب إلكترونيا من خلال ماكينة الصراف الآلي للبنوك، و أيضاً يمكن تسديدها من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كل المحافظات، و أيضًا شركات التحصيل الإلكتروني فوري، مصاري، ضامن الذين لهم منافذ في جميع أنحاء الجمهورية.