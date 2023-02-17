الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

فاتورة المياه
فاتورة المياه

تصدر رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ مؤشرات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين بأنحاء المحافظات.

وترتفع عمليات البحث مؤخراً على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ بالخطوات.

الآن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياة القاهرة 2022 وجميع المحافظات

وتزامناً مع زيادة عمليات البحث من قبل الكثير للاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي أزداد البحث عنها وتشمل رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ بالخطوات.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣

يستطيع الآن المواطن المصري الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ من كل شهر من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لدفع الفاتورة والاستعلام من خلال هذا اللينك: أضغط هنا .

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣

  1. الدخول على الرابط الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين الراغبين فى معرفة قيمة فاتورة المياه من هنا.
  2. ويمكن كذلك للمواطن معرفة قيمة الفاتورة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
  3. وعند الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم المواطن بالضغط على زر "احسب فاتورتك".
  4. يقوم المستعلم عن الفاتورة بملأ الاستمارة التي تظهر على الرابط بجميع ما تطلبه من معلومات شخصية.
  5. يستوجب تحديد نوع النشاط، سواء أكان منزليًا أو خدميًا أو حكوميًا أو تجاريًا أو سياحيًا أو صناعيًا.
  6. يقوم المستعلم بكتابة القراءة الأخيرة والخاصة بعداد المياه خاصيته وذلك دون الوقوع فى أى خطأ في قراءة العداد.
  7. ثم بعد ذلك يقوم المستعلم بكتابة القراءة السابقة للعداد الشهر السابق للشهر المستعلم عنه.
  8. كما تتم كتابة عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه لإمكانية حساب فاتورة المياه بالشكل الصحيح.
  9. يتم توضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.
  10. وبعد الانتهاء مباشرة من ملء البيانات المطلوبة المشار إليها سابقًا، سوف يظهر على الفور بشكل تلقائي نموذج لفاتورة المياه، متضمنة الآتي.
فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ فاتورة المياه فاتورة المياه برقم العداد الشركة القابطة لمياه الشرب والصرف فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ بالخطوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى نهاية التعاملات الصباحية

طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع الشرطة فى باكستان

ماذا وجدت الشرطة داخل المقبرة الفرعونية المزيفة فى بنى سويف؟

إحباط محاولة لتهريب 1035 قرص ترامادول مخدر عبر مطار القاهرة

«أجمل كواليس وأحلى مسلسل».. عبير صبرى تشارك جمهورها كواليس «جميلة»

أحمد سعد يحتل المركز الأول لتريند «يوتيوب» بأغنية «قادر أكمل» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة