رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023
تصدر رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ مؤشرات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين بأنحاء المحافظات.
وترتفع عمليات البحث مؤخراً على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ بالخطوات.
وتزامناً مع زيادة عمليات البحث من قبل الكثير للاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي أزداد البحث عنها وتشمل رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ بالخطوات.
رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣
يستطيع الآن المواطن المصري الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣ من كل شهر من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لدفع الفاتورة والاستعلام من خلال هذا اللينك: أضغط هنا .
خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ٢٠٢٣
- الدخول على الرابط الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين الراغبين فى معرفة قيمة فاتورة المياه من هنا.
- ويمكن كذلك للمواطن معرفة قيمة الفاتورة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
- وعند الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم المواطن بالضغط على زر "احسب فاتورتك".
- يقوم المستعلم عن الفاتورة بملأ الاستمارة التي تظهر على الرابط بجميع ما تطلبه من معلومات شخصية.
- يستوجب تحديد نوع النشاط، سواء أكان منزليًا أو خدميًا أو حكوميًا أو تجاريًا أو سياحيًا أو صناعيًا.
- يقوم المستعلم بكتابة القراءة الأخيرة والخاصة بعداد المياه خاصيته وذلك دون الوقوع فى أى خطأ في قراءة العداد.
- ثم بعد ذلك يقوم المستعلم بكتابة القراءة السابقة للعداد الشهر السابق للشهر المستعلم عنه.
- كما تتم كتابة عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه لإمكانية حساب فاتورة المياه بالشكل الصحيح.
- يتم توضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.
- وبعد الانتهاء مباشرة من ملء البيانات المطلوبة المشار إليها سابقًا، سوف يظهر على الفور بشكل تلقائي نموذج لفاتورة المياه، متضمنة الآتي.