الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2023 ووسائل الدفع الفوري

عداد الغاز
عداد الغاز

تثير العديد من الأسئلة لدى المواطنين استفسارات حول كيفية الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لعام 2024، وكذلك طرق تسجيل قراءات العدادات والدفع الإلكتروني للفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

وفي هذا العصر الذي يشهد تطورًا تكنولوجيًا سريعًا وتحولات رقمية، أصبحت القدرة على الوصول إلى المعلومات وأداء المهام اليومية عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا للغاية.

ويتجلى الاهتمام المتزايد في معرفة الوصول إلى رابط استعلام فاتورة الغاز لعام 2024 وفحص الوسائل المتاحة لتسجيل قراءات العدادات والدفع الإلكتروني من خلال شركة بتروتريد، وهي شركة تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. 

في هذا السياق، قامت شركة بتروتريد بتحديد الفترة المتاحة للاستعلام عن فاتورة الغاز لعام 2024، والتي تمتد من اليوم الأول إلى اليوم السابع والعشرين من كل شهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 

وتوضح «الدستور» كيفية الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 

قدمت شركة بتروتريد فرصًا ميسرة للمواطنين للاستعلام عن فاتورة الغاز لعام 2024، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من تفعيل رابط خاص يسهل عليهم تسجيل قراءات العداد والاطلاع على الفواتير بكل يسر. 

يوفر هذا الرابط إمكانية الوصول إلى المعلومات باستخدام الاسم أو الرقم القومي. لتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الوصول إلى صفحة استعلام فاتورة الغاز:

- قم بالدخول إلى صفحة الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر الرابط المخصص المتاح على الشبكة، ويمكن الوصول إليه بالنقر على الرابط المرفق (رابط الصفحة).

2- اختيار تسجيل قراءة العداد:

- عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية، اختر أيقونة تسجيل قراءة العداد المتاحة.

3- إدخال أرقام العداد:

- قم بإدخال أرقام العداد الخاصة بالاستهلاك في الحقل المخصص لها على الصفحة، حيث يساعد ذلك في ضمان استعراض دقيق للفاتورة بناءً على القراءة الفعلية للعداد. بعد ذلك، انقر على "عرض"، حيث ستظهر قراءة العداد المستعلم عنها بوضوح.

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لتسهيل وتسريع عملية دفع فاتورة الغاز مع "بتروتريد"، يمكن للمواطنين القيام بذلك بطريقة إلكترونية سهلة وفعّالة، حيث تتاح عدة وسائل لتحقيق ذلك. 

وسائل الدفع الفوري

يمكنكم الاختيار من بين الوسائل التالية: 

استخدام وسائل الدفع الفوري لإتمام العملية بسرعة وأمان، أو الدفع عبر خدمة "أمان" لتحقيق عملية دفع محمية وآمنة. 

كما يمكنكم دفع فاتورة الغاز باستخدام بطاقات الصرف الآلي، مما يوفر وسيلة ملائمة لإتمام العملية، وتُقدم الشركة خدمة دفع الفواتير عبر موقعها الإلكتروني.

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