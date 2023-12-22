الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

مع نهاية شهر ديسمبر وبداية العام الميلادي الجديد، يترقب كثير من المواطنين وأصحاب الشركات موعد اصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر يناير 2024 الجديدة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

وزادت عمليات الاستفسار علي محركات بحث جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات وموعد استحقاق فاتورة التليفون الارضي واخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي.

وفي هذا التقرير يوضح "الدستور" كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاقها.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي

حددت الشركة المصرية للاتصالات منتصف يناير المقبل لإصدار الفاتورة الجديدة عن اشهر (اكتوبر نوفمبر ديسمبر) علي أن تتيح الدفع بدون أي غرمة لمدة شهر حتي منتصف فبراير وبعدها تقوم بتحميل العميل ١٠ جنيهات غرامة مع تحويل الخط الي الاستقبال فقط تنتهي منصف مارس لتقوم الشركة بقطع الخدمة عن العميل لحين سداد الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي

قامت الشركة بقطع الحرارة عن العميل الذي لم يسدد فاتورة اكتوبر ٢٠٢٣ والتي كان آخر موعد لسدادها ١٥ ديسمبر الجاري ويمكن لمن تاخر عن الدفع القيام بدفعهاقبل اصدار الفاتورة الجديدة.

معرفة فاتورة التليفون الارضي

اتاحة الشركة المصرية للاتصالات طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال 150 مركز خدمة عملاء وفرع علي مستوي الجمهورية وبالإضافة إلي 1661 سنترال، ويمكن ايضا الدفع عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية بالبنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

ويمكن للعميل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من "هنا"

عدد مشتركي الهاتف الارضي

سجل عدد مشتركي الهاتف الارضي في مصر نحو 12.51 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر الماضي في حين سجل عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة نحو 11.6 مليون مشترك بنهايةسبتمبر الماضي.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات بلغت نحو 100 مليار جنيه لتحديث شبكات الاتصالات في مصر وتوصيل كابلات الفايبر بدلا من الكابلات النحاسية القديمة بهدف رفع كفاءة الشبكة حيث بلغ متوسط سرعات الإنترنت الأرضي نحو 56 ميجا بت في الثانية.