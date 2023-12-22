"البالة والأون لاين".. حيل المواطنين لشراء ملابس العيد الشتوية

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات رأس السنة 2024 وأعياد الميلاد المجيد، والذي يحرص فيه معظم المحتفلين على شراء ملابس جديدة احتفالا بالعيد، إلا أن العديد من المحتفلين يبحثون عن وسائل أخرى لشراء الملابس الخاصة بالعيد ولكن بأسعار أقل من المحال والأسواق الخارجية والتي شهدت فيها أسعار الملابس ارتفاعا مبالغا فيه خلال الموسم الحالي.

أسعار الملابس الشتوية

قالت أميرة إحدى المواطنات، إن أسعار ملابس العيد خلال العام الحالي أصبحت مرتفعة للغاية وليست في مقدرة الجيمع شرائها للاحتفال بأعياد رأس السنة المقبلة والتي يفصلنا عنها أيام قليلة، لافتا إلى أن ملابس العيد لا تقتصر على فرد واحد بل أنهم أسرة وأطفال يحتجون ملابس جديدة.

وتابعت أنها توجهت خلال العام الحالي لشراء ملابس "أون لاين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت أقل في السعر مقارنة بالمحال والأسواق الخارجية والتي شهدت فيها الملابس ارتفاعا جنونيا، خاصة وأنه من المعروف أن الملابس الشتوية أسعارها مرتفعة بعيدا عن مواسم الأعياد.

الإقبال على ملابس الشتاء

وأوضحت مونيكا، إحدى المواطنات، أنها خلال العام الجاري وفي أعياد رأس السنة الماضية وهي عزفت عن شراء ملابس العيد من الأسواق والمحال التجارية، وأصبحت تتوجه للملابس البالة (المستعملة من قبل) والتي أصبحت موجودة في كافة المناطق والأحياء بأسعار مخفضة وخامات عالية مناسبة لجميع الفئات.

واستكملت حديثها قائلة: "لو عايزة اشتري هدوم جديدة بشتري في أوقات غير الأعياد لكن في الأعياد اصحاب المحلات بيستغلوا المناسبات ويرفعوا الأسعار".

عزوف المواطنين عن شراء الملابس الشتوية

أضافت أحلام إحدى المواطنات، أنها مضطرة لشراء الملابس الجديدة في ذلك الوقت احتفالا بأعياد رأس السنة، لافتا إلى انها تكتفي بشراء القطع الأساسية بينما القطع الأخرى من الممكن اللجوء للملابس الباله أو الأون لاين والتي تكون أقل في السعر مقارنة بالأماكن الأخرى.