الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى we عبر موقع المصرية للاتصالات

التليفون الارضي
التليفون الارضي

مع اقتراب إصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر يناير ٢٠٢٤ الجديدة، يبحث كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال عن  رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات، ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل ما يهمك عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي وكيفية سدادها.

 

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتحويل نحو ٦ مليون فاتورة لنظام الدفع المسبق وهذا  سيتيح للعميل بشحن فاتورته في بداية الشهر.

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في حين أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ في إصدار الفاتورة الجديدة منتصف شهر يناير حيث تبدأ فترة السماح للدفع بدون غرامة حتى منتصف فبراير ٢٠٢٤ وبعدها تقوم الشركة بتحويل خط العميل للاستقبال فقط مع منحه فترة شهر اخر  للدفع مع فرض غرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيه بحد أقصي ١.٥% حتي منتصف مارس وبعدها تقوم الشركة بقطع الحرارة وفصل الخدمة نهائيا حتي دفع الفاتورة.

 

معرفة فاتورة التليفون الأرضي 

تتيح الشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال 150 مركز لخدمة العملاء وفرع علي مستوي الجمهورية وبالإضافة إلي 1661 سنترال، بالإضافة للدفع عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية بالبنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في مصر نحو 12.51 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث للعام الحالي في حين سجل عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة adsl0 نحو 11.6 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث للعام الحالي.

 

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي 

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات بلغت نحو 100 مليار جنيه لتحديث شبكات الاتصالات في مصر وتوصيل كابلات الفايبر بدلا من الكابلات النحاسية القديمة بهدف رفع كفاءة الشبكة حيث بلغ متوسط سرعات الإنترنت الأرضي نحو 56 ميجا بت في الثانية.

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