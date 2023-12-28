رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم وأسعار الباقات الشهرية بالمصرية للاتصالات

زاد التحول الرقمي الذي نفذته مختلف الجهات الحكومية في الخدمات المقدمة للمواطنين من عمليات البحث عن الكثير من الخدمات منها رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي بالاسم وذلك لمعرفة الفاتورة ودفعها بكل سهولة من أي مكان للعميل.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم

نوضح في التقرير رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي من خلال الجهة المختصة وكذلك أنظمة الدفع المسبق الجديدة التي نفذتها الشركة المصرية للاتصالات.

يكون الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات الموجود هنا.

ادخل كود المحافظة التي تعيش بها (مثال: الكود الخاص بمحافظة القاهرة 02)

ثم ادخل رقم التليفون.

اضغط على اظهر الفواتير.

بعد الاستعلام عن الفواتير المستحقة للتليفون الأرضي يمكن تسديد الفاتورة من خلال نفس الرابط عن طريق الضغط على أيقونة سدد من اجل دفع الفاتورة باستخدام البطاقة البنكية او وسائل الدفع الالكتروني المتاحة لك.

خط الارضي مسبق الدفع

طبقت الشركة المصرية للاتصالات نظام جديد للتليفون الارضي وهو النظام مسبق الدفع حيث يتم شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة استهلاكه، والتذكير بصورة دورية في حالة قرب انتهاء الرصيد، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

باقات الخط المسبق الدفع من WE أرضي

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة انظمة للمشتركين الذين تحولت خطوطهم الارضية بالفعل الى مسبقة الدفع او لمن يرغب في التحويل الى النظام الجديد والاستفادة بعروضه.

WE أرضي 20

الدقائق المتاحة بالباقة خلال الشهر 120 دقيقة ويمكن بها إجراء مكالمات للمحلي والمحافظات، لكن غير متاح بها دقائق لموبايل الشبكات الأخرى.

ويمكن للعميل الاستفادة من خدمة اظهار رقم الطالب والتتبع اي تحويل المكالمات يكون السعر بعد اضافة الضريبة 23 جنيهًا شهريًا.

باقات WE أرضي 35

الدقائق المتاحة للعميل خلال الشهر في هذه الباقة هي 3500 دقيقة للمحلي والمحافظات وموبايل We وكذلك يتوافر بهذه الباقة خدمة اظهار رقم الطالب والتتبع اي تحويل المكالمة وتكون سعر الباقة بعد الضريبة 41 جنيه شهريا.

WE أرضي 65

الدقائق المتاحه بالباقه خلال الشهر 3500 دقيقة يمكن استهلاكها للمحلي والمحافظات وموبايل WE و250 دقيقة شهريًا لموبايل الشبكات الأخرى.

يتاح بهذه الباقة أيضا خدمة إظهار رقم الطالب والتتبع أي تحويل المكالمات، ويكون سعر الباقة بعد اضافة الضريبة 78 جنيه شهرياَ.