يبحث كثير من المواطنين خلال الأيام الماضية مع اقتراب موعد إصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر يناير الجديدة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي

زادت عمليات الاستفسار على محركات بحث جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات، وموعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي.

ينشر "الدستور" كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

معرفة فاتورة التليفون الارضي

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار الفاتورة الجديدة لشهر يناير يوم الاثنين ١٤ يناير المقبل.

ويمكن للمشتركين دفع الفاتورة بدون اي غرامة تأخير لمدة شهر من إصدارها حتي منتصف فبراير وبعدها تقوم بتحميل العميل ١٠ جنيهات غرامة مع تحويل الخط الي الاستقبال فقط تنتهي منصف مارس لتقوم الشركة بقطع الخدمة عن العميل لحين سداد الفاتورة.



ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي

قامت الشركة بقطع الحرارة عن العميل الذي لم يسدد فاتورة شهر اكتوبر ٢٠٢٣ والتي كان آخر موعد للسداد يوم ١٥ ديسمبر الجاري ويمكن لمن تاخر عن الدفع القيام بدفعها في اي وقت مع إضافة غرامة التاخير.

عدد مشتركي الهاتف الثابت

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن الفاتورة عبر الرابط التالي

كما يمكن سداد الفاتورة من خلال عدة طرق تشمل

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات طرق عديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وأهمها:-

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات المنترة في مختلف المدن والمحافظات أو أحد أفرع الشركة

ماكينات فوري أو الـ ATM

الدفع أون لاين عن طريق تطبيق “mywe”.

من خلال موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.

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