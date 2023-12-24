يبحث كثير من الناس وأصحاب الشركات على محركات البحث جوجل عن، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات وموعد وكيفية سدادها.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

وينشر الدستور في هذا التقارير كل ما تريد معرفته عن أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي وميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي

وتستعد الشركة المصرية للاتصالات we، اصدار فاتورة يناير 2024 يوم الاحد الموافق 14 يناير 2024، وتتيح الشركة فترة سماح لمدة شهر لدفع الفاتورة الجديدة بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية حتي يوم الاربعاء 14 فبراير.

بعدها تقوم الشركة بتحويل خط العميل الي الاستقبال والسماح بدفع الفاتورة مع اضافة 10 جنيهات غرامة تاخير او 1.5 % كحد ادني من قيمة الفاتورة حتي منتصف مارس، تقوم الشركة بقطع الحرار وفصل الخدمة عن المشترك لحين دفعها.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

كانت الشركة المصرية للاتصالات قامت بقطع الحرارة ووقف الخطوط غير مسددت الاشتراكات الفواتير شهر أكتوبر 2023 يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، ومنحت مهلة اخيرة لسداد الفاتورة بالغرامة قبل اصدار فاتورة يناير 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر القيام بالخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي

- قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعًا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني.

- اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

فاتورة التليفون الأرضي

- اضغط على أيقونة "أكمل".

- قم بتحديد رقم سري وتأكيد الحساب.

بعد الانتهاء، يمكنك الدخول للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وستظهر قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات طرق عديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وأهمها:-

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات المنترة في مختلف المدن والمحافظات أو أحد أفرع الشركة

ماكينات فوري أو الـ ATM

الدفع أون لاين عن طريق تطبيق “mywe”.

من خلال موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.

مكاتب البريد المصري.