الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي

يتسال كثير من الناس وأصحاب الأعمال عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، ومعرفة موعد استحقاقها وطريق السداد.

فاتورة التليفون الأرضي

وزادت عمليات البحث مؤخرا مع اقتراب موعد اصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي الجديدة.

معرفة فاتورة التليفون الارضي 

يرصد "الدستور" في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة وموعد اصدارها واخر موعد لدفع الفاتورة.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدأ إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 وتكون عن أشهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023) يوم الاثنين 14 يناير 2024، على أن تتيح الشركة دفع الفاتورة شهر كامل بدون احتساب أي مصاريف إضافية أو غرامات تأخير.

اخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي 

 تقوم الشركة بتحويل خط المشترك الي خاصية استقبال المكالمات فقط بداية من الاربعاء 14 فبراير 2024 مع احتساب غرامة تاخير تقدر بـ 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة حتي يوم الخميس 14 مارس 2024 بعدها تقوم الشركة بقطع الحرارة عن المشترك والزامه بدفع الفاتورة مع وفي حالة استمرار عدم دفعها تقوم بالغاء الاشتراك بعد مرور 6 اشهر.

 

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

 

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول على أيقونة فاتورة التليفون الارضي من هنا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات 

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون

 

مشتركي الهاتف الثابت 

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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