الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تصدر غداً.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية سدادها

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد إصدار فواتير التليفون الجديدة 2024، والاستفسار عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات ومعرفة طرق السداد حيث أتاحت الشركة كافة الخدمات للعملاء من جميع محافظات الجمهورية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

 وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد وموعد إصدار فاتورة يناير 2024 وآخر موعد للدفع.

ميعاد استحقاق فواتير التليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وي عن بدء إصدار فاتورة التليفون  يناير 2024 غدا الاثنين الموافق  14 يناير، وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا على العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع

فاتورة التليفون الأرضي

 وقد حولت الشركة نحو 6 مليون عميل  لنظام الدفع المسبق، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

ويبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلى هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي أيقونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون.

اقرأ أيضاً

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات ميعاد استحقاق فواتير التليفون الأرضي آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى فاتورة التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

ضبط 32 مخالفة تموينية فى حملة بكفر شكر بالقليوبية

رئيس الوزراء: توفير آلاف الفرص من العمل للمصريبن مع افتتاح أبراج العاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت