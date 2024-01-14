خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع

الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر ينشغل به العديد من المواطنين لمعرفة قيمة فاتورة المياه وكيفية تسديدها، فيعبر الكثيرون عن رغبتهم في فهم كيف يمكنهم الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري والتحضير لسداد الفاتورة بكل يسر.

وتصدرت عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الاستفسارات حول الخطوات الضرورية لتسديد فاتورة المياه في مارس 2023، بالإضافة إلى وسائل الدفع المتاحة.

الاستعلام عن فاتورة المياه

يقوم أصحاب العدادات القديمة بتسديد فاتورة المياه بشكل شهري عند انتهاء فترة الاستهلاك، حيث يُطلب منهم دفع مبلغ يعكس كمية المياه التي تم استهلاكها خلال الشهر، ويتم قراءة عداد المياه بانتظام من قبل محصل المياه الذي يقوم بحساب الاستهلاك وإصدار الفاتورة بناءً على ذلك.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر بشكل مستقل دون الحاجة إلى انتظار زيارة محصل المياه، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- يمكنك زيارة موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظتك عبر الرابط هنا.

2- بعد الوصول إلى الموقع، اضغط على "الاستعلام عن الفاتورة"، قم بإدخال رقم العداد والكود المرئي، ثم انقر على "بحث".

3- يمكنك أيضًا استخدام تطبيق شركة مياه الشرب والصرف الصحي على هاتفك الذكي.

4- قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم العداد، ثم انتقل إلى قسم "الفواتير" وانقر على "الاستعلام عن الفاتورة".

5- يمكنك الحصول على المعلومات أيضًا عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 125.

طرق دفع فاتورة المياه