السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شرائح الكهرباء 2024 لعدادات المنازل والتجارية في فاتورة يناير

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء

شرائح الكهرباء 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا وذلك منذ انطلاق شهر يناير 2024 وإعلان زيادة أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 21 % لعدادات المنازل و12.5 % للعدادات التجارية وذلك مع بداية العام الجديد 2024 وذلك عقب تثبيت الأسعار خلال ميزانية عام 2022-2023.

شرائح الكهرباء 2024 لعدادات المنازل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار شرائح الكهرباء 2024 الجديدة عقب زيادة أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 21 % لعدادات المنازل  والتي جاءت كما يلي:-

الشريحة الأولى من صفر - 50 كليو وات بقيمة 58 قرشا بدلا من 48 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الثانية من 51 - 100 كيلو وات بقيمة 68 بدلا من 58 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الثالثة من صفر - 200 كيلو وات بقيمة 83 بدلا من 77 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الرابعة من 201 - 350 كيلو وات بقيمة 125 بدلا من 106 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الخامسة من 351 - 140 كيلو وات بقيمة 140 بدلا من 128 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السادسة من صفر - 1000 كيلو وات بقيمة 1658 بدلا من 145 قرشا لكل كيلو وات.

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شرائح الكهرباء للعدادات التجارية يناير 2024

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024 الجديدة عقب زيادة أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 12.5 %  للعدادات التجارية والتي جاءت كما يلي:-

الشريحة الأولى من صفر - 100 كليو وات بقيمة 65 قرشا بدلا من 54 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الثانية من صفر - 250 كليو وات بقيمة 136 قرشا بدلا من 120 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الثالثة من صفر - 600 كليو وات بقيمة 150 قرشا بدلا من 140 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الرابعة من 601 - 1000 كليو وات بقيمة 165 قرشا بدلا من 155 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة الخامسة من صفر لأكثر من 1000 كليو وات بقيمة 180 قرشا بدلا من 160 قرشا لكل كيلو وات.

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تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ونسبة الزيادة على فاتورة يناير 2024

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