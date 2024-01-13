جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 .. وتشكل منتخب مصر

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل ساعات فقط من انطلاق أكبر بطولة الكروية في القارة السمراء حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في مشاهدة المباريات والاستمتاع بها.

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

استعد قطاع عريض من مشجي رياضة كرة القدم لمشاهدة بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 في نسختها الـ 34 التي ستنطلق خلال ساعات فقط في دولة كوت ديفوار حيث جاءت جدول مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 في الجولة الأولى كما يلي:-

يوم السبت 13 يناير 2024

موعد مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساء.

يوم الأحد 14 يناير 2024

موعد مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة مصر ضد موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة غانا ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساء.

يوم الاثنين 15 يناير 2024

موعد مباراة السنغال ضد جامبيا في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة الكاميرون ضد غينيا في تمام الساعة العاشرة مساء.

موعد مباراة الجزائر ضد أنجولا في تمام الساعة العاشرة مساء.

يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

موعد مباراة بوركينا فاسو ضد موريتانيا في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء.

يوم الأربعاء 17 يناير 2024

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية ضد ناميبيا في تمام الساعة السابعة مساء.

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

جاء تشكيل مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 كما يلي:-

حراسة المرمى: - محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، على جبر، أسياسر إبراهيم، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، مهند لاشين، محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود تريزيجية، عمر مرموش، مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

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